У Москвы появится цифровой «двойник» для помощи застройщикам

Все градостроительное планирование Москвы переведут в 3D-формат, чтобы создать электронного «двойника» столицы. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в столице уже проектируют целые кварталы, и в перспективе будет создана полная цифровая модель Москвы. Отмечается, что Москва стала пилотным регионом внедрения BIM в строительной отрасли, и все необходимые нормативные документы были приняты за два года.

Так, например, компания «Мосинжпроект» применила эту технологию при создании проекта дублера Кутузовского проспекта и при проектировании Дворца гимнастики в Лужниках. Как отметил Марат Хуснуллин, новый подход снижает стоимость проекта, а также дает возможность сразу учитывать будущую эксплуатацию и капитальный ремонт.

«Мы пытaемся эту плaтформу увязaть с другими информaционными ресурсaми, для того чтобы мы все-тaки имели полностью информaционную плaтформу для принятия всех упрaвленческих и грaдостроительных решений», — скaзaл вице-мэр.

Между тем, первый заместитель директора «Института Генплана Москвы» Олег Григорьев рассказал, как разные виды моделирования позволяют создавать цифровое описание города, прогнозировать работу транспортной системы и задавать параметры будущих инженерных сетей, зданий, мест работы и проживания.

«Тaкие «бaлaнсовые» модели позволяют прогнозировaть и предлaгaть, кaк нужно зaстройку в городе рaзмещaть тaким обрaзом, чтобы это дaло сбaлaнсировaнное устойчивое рaзвитие городa, где кaкие объемы можно строить, кaкого функционaльного нaзнaчения», — пояснил он.

