ЦДМ на Лубянке стал победителем социального конкурса «Город для всех»

«Центральный Детский Магазин на Лубянке» (собственник – компания «Лубянка-Девелопмент», входит в холдинг «Галс-Девелопмент») стал победителем общегородского конкурса «Город для всех» в номинации «Организация потребительского рынка и услуг, создавшая лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры города Москвы и оказываемым на нем услугам».

Как рассказала вице-президент компании «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур, «Центральный Детский Магазин на Лубянке» стал по-настоящему важным и значимым городским проектом.

«Ежедневно его посещают тысячи людей – разного возраста и предпочтений. Мы регулярно работаем над тем, чтобы абсолютно каждому гостю было здесь комфортно и интересно. И мы рады, что наш труд высоко ценится экспертами», - пояснила она.

Награду вручили Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения столицы Алексей Володин и Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Город для всех» - общегородской конкурс на лучшие объекты, приспособленные для маломобильных групп граждан. Основополагающий принцип проведения конкурса – равные условия и возможности для всех учреждений, расположенных на территории города Москвы. В конкурсе принимают участие учреждения социальной защиты, потребительских услуг, культуры, образования, медицинские организации, а также офисные центры.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак рассказал, что ключевая задача проекта - интеграция и инклюзия людей с инвалидностью во все сферы жизни.

«Несмотря на трудности, с которыми им приходится сталкиваться, эти люди проявляют стойкость и силу духа. Глядя на них, сложно говорить об ограниченных возможностях. Их возможности безграничны», - рассказал он.

Добавим, что на протяжении всего декабря и в новогодние праздники на территории ЦДМ будет работать ярмарка с подарками и сувенирами. Москвичи и гости столицы смогут приобрести главные атрибуты праздника: елки, украшения, гирлянды, снежные шары, а также вязаные вещи ручной работы. Кроме того, каждый из посетителей получит приятный бонус – бесплатную упаковку подарков. С 13 по 30 декабря все желающие смогут принять участие в акции «Подарок за покупку» и получить гарантированные призы от «Центрального Детского Магазина на Лубянке». А уже 28 декабря в универмаге пройдет грандиозное торжество в честь приезда Деда Мороза из резиденции в Великом Устюге.

Для удобства посетителей в преддверии Нового года ЦДМ на Лубянке продлевает свои часы работы. Подробную информацию о магазинах, акциях и мероприятиях магазина можно узнать на сайте.



