Три объекта в центре столицы выставлены на продажу

Департамент по конкурентной политике выставил на продажу три коммерческих объекта в Центральном административном округе Москвы.

Первый объект представляет собой подвальное помещение площадью 139,9 квадратных метров. Оно находится в Басманном районе по адресу: улица Машкова, дом 26, строение 2. Ближайшая станция метро – «Красные ворота».

Уточняется, помещение, выставлено на продажу, находится в доме, который располагается рядом с площадью Цезаря Куникова. Стартовая стоимость лота составляет 12,5 миллионов рублей.

Второе подвальное помещение располагается в Замоскворечье с адресным ориентиром: 5-й Монетчиковский переулок, дом 20, строение 3. Его площадь составляет 163,4 квадратных метра. Объект имеет несколько отдельных входов. Удаленность от ближайшей станции метро «Павелецкая» - пять минут пешком. Начальная цена лота – 20 миллионов рублей.

Третий объект площадью 95,3 квадратных метра расположен в Таганском районе по адресу: улица Рогожский Вал, дом 15. Лот находится на первом этаже жилого дома, на первой линии. Путь до ближайшей станции метро «Римская» займет не более 10 минут пешком. Рядом с лотом находится площадь Абельмановская застава. Стартовая стоимость лота – 11,2 миллионов рублей.

Подать заявку на участие в аукционах можно до 28 августа 2019 года. Торги пройдут 5 сентября.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа недвижимости».

