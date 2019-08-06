Три объекта в центре Москвы выставлены на продажу
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Департамент по конкурентной политике выставил на продажу три объекта коммерческой недвижимости в Центральном административном округе.
Первый объект – подвальное помещение расположен в жилом доме по адресу: Большой Патриарший переулок, дом 10. Его площадь составляет 57,5 квадратных метров. Лот находится вблизи Патриаршего пруда. Ближайшая станция метро «Маяковская». Стартовая стоимость лота – 4,6 миллионов рублей.
Второй лот находится в Пресненском районе с адресным ориентиром: улица Анны Северьяновой, дом 3, строение 3. Его площадь составляет 144,9 квадратных метров. Путь до ближайшей станции метро «Улица 1905 года» займет не более 15 минут ходьбы. Начальная цена – 7 миллионов рублей.
Третий объект располагается в Мещанском районе по адресу: ул. Трифоновская, д. 45. Помещение находится на первом и втором этажах жилого здания на первой линии. Имеется отдельный вход. Площадь лота – 470,8 квадратных метров. Ближайшая станция метро – «Марьина роща». Неподалеку находится Екатерининский парк. Стартовая стоимость объекта – 34 миллиона рублей.
Прием заявок на участие в торгах завершится 14 и 16 августа 2019 года.
Аукционы по всем лотам состоятся 22 августа.
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