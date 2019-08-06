Три лота под застройку представят в Москве

Три крупных актива под застройку коммерческой и жилой недвижимостью, выставленные на аукционы, представят инвесторам 15 августа на роуд-шоу «Инвестиционное трио: активы под строительство коммерческой недвижимости и жилья».

Во встрече примут участие крупные инвесторы и девелоперы, хозяйствующие субъекты, эксперты рынка коммерческой и жилой недвижимости, а также представители организатора аукционов – Департамента города Москвы по конкурентной политике.

В рамках мероприятия будут представлены три крупных лота, которые выставлены на городские торги, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«На городские аукционы выставлена 100-процентная доля в уставном капитале ООО "Южнозаводское". После ее приобретения победитель становится обладателем сразу четырех объектов на территории бывшего завода имени Лихачева – двух земельных участков площадью 3,2 гектаров и двух помещений, которые занимают порядка 2,6 тысяч квадратных метров. Другие активы расположены в Зеленограде и представляют собой земельные участки под строительство двух жилых домов с детским садом», - уточнил Владимир Ефимов.

Также в рамках мероприятия будут представлены активы под размещение гостиниц, объектов торговли в ЗелАО и на севере столицы.

Презентация объектов, выставленных на городские торги, перед заинтересованной аудиторией становится хорошей практикой, которую внедряет столица, добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Роуд-шоу, на которых представляют крупные объекты, традиционно собирает тех, кто заинтересован инвестировать в инфраструктуру столицы, и кто готов рассказать о возможностях, которые для этого имеются: о технико-экономических характеристиках объектов и о том, что нужно знать для участия в городских аукционах. Приглашённые эксперты оценят ликвидность выставленных на торги активов, выскажут идеи по их дальнейшему использованию», - подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Встреча пройдет в лофт-пространстве «Мануфактура» по адресу: Маросейка, 7/8. Начало в 10:00

Более подробная информация о каждом из объектов, а также форма для бесплатного участия в мероприятии представлена на странице роуд-шоу. Связаться с организаторами можно по почте delo@mos.ru или телефону: 8 495 957 7500.

