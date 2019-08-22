Три коммерческих объекта на востоке Москвы выставили на торги

Департамент по конкурентной политике объявил аукционы по аренде трех коммерческих объектов в Восточном административном округе.

Первый объект площадью 14,2 квадратных метра находится в районе Измайлово по адресу: 7-я Парковая улица, дом 24. Лот располагается на пятом этаже нежилого здания, на первой линии. Назначение объекта – административное. Ближайшая станция метро «Первомайская» находится в семи минутах ходьбы. Неподалеку от объекта располагается площадь Викторио Кодовильи. Начальная стоимость лота – 99 тысяч рублей.

Второй объект также имеет административное назначение. Лот площадью 32 квадратных метра располагается в Измайлово по адресу: Верхняя Первомайская улица, дом 49, корпус 1. Ближайшая станция метро – «Первомайская». Стартовая цена объекта – 149,9 тысяч рублей.

Третий объект имеет площадь 24 квадратных метра и находится в районе Перово с адресным ориентиром: Зелёный проспект, дом 6, корпус 1. Лот находится на первом этаже жилого дома, на первой линии. Путь до станции метро «Перово» займет около 10 минут пешком. Объект находится напротив Зеленого проспекта. Начальная цена такого лота – 108 тысяч рублей.

Прием заявок на участие в торгах завершится 28 августа, 2 сентября и 6 сентября 2019 года.

Аукционы по всем лотам пройдут 30 августа, 4 сентября и 12 сентября.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на

Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда недвижимости».

