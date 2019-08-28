Три коммерческих объекта на Юго-Востоке Москвы выставлены на торги

Департамент по конкурентной политике объявил аукционы по аренде трех коммерческих объектов в Юго-Восточном административном округе. Первый из них расположен в Лефортовском районе по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 26. Помещения общей площадью 695,2 квадратных метров находятся в жилом здании. Имеется отдельный вход. В шаговой доступности ближайшая станция метро «Авиамоторная». Лот расположен в районе с развитой социальной инфраструктурой: объекты здравоохранения, школы и детские сады. Стартовая стоимость составляет 12,5 миллионов рублей.

Второй лот находится в Южнопортовом районе с адресным ориентиром: улица Симоновский Вал, дом 9. Объект представляет собой подвальное помещение площадью 181 квадратный метр в жилом доме, на первой линии. Ближайшая станция метро – «Пролетарская». Неподалеку находится Крутицкая набережная. Начальная цена – 815,4 тысячи рублей.

Третий объект - площадь 64 квадратных метра, адрес: улица Гурьянова, дом 8, корпус 1. Район расположения объекта обеспечен высоким уровнем социальной инфраструктуры. Путь до ближайшей станции метро «Печатники» составляет 15 минут пешком. Начальная цена лота – 288 тысяч рублей.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 30 августа 2019 года. Торги по всем лотам пройдут 5 сентября. Ознакомиться с другими объектами в Юго-Восточном административном округе можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда недвижимости».

