Три коммерческих объекта московского СВАО уйдут с молотка

Департамент по конкурентной политике объявил аукционы по аренде трех коммерческих объектов в Северо-Восточном административном округе.

Первый объект находится в Северном Медведкове по адресу: пр. Шокальского, д. 26. Подвальное помещение площадью 27 квадратных метров находится на первой линии и имеет отдельный вход. Удаленность от ближайшей станции метро «Медведково» составляет 10 минут. Лот находится в районе с высокоразвитой инфраструктурой. объекты культуры и спорта, поликлиника, школы и детские сады. Стартовая стоимость лота составляет 27 тысяч рублей.

Второй объект площадью 218,7 квадратных метров представляет собой подвальное помещение на первом этаже жилого дома по адресу: улица Коминтерна, дом 20/2. Поблизости располагается Парк культуры и отдыха «Бабушкинский». Начальная цена такого лота – 688,9 тысяч рублей.

Третий объект имеет площадь 243,6 квадратных метра с адресным ориентиром 1-я Ямская улица, дом 3/7. Район расположения объекта обеспечен высоким уровнем социальной инфраструктуры. Неподалеку от лота находится Фестивальный парк. Ближайшая станция метро «Марьина Роща». Начальная цена – 1,7 миллионов рублей.

Подать заявку на участие в аукционах можно до 16 августа 2019 года.

Торги по всем объектам пройдут 22 августа.

Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда недвижимости».

