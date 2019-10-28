Три четверти дел о страховом мошенничестве связаны с автострахованием

Краснодарский край стал лидером среди регионов по страховому мошенничеству. Деятельность недобросовестных автоюристов там процветает. В целом по России за девять месяцев 2019 года «Ингосстрах» предотвратил случаи мошенничества на 778,3 млн рублей. Специалисты компании предотвратили 1 225 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат. В правоохранительные органы было направлено 255 обращений, по результатам которых возбуждены 112 уголовных дел. С начала года предотвращены 174 случая крупных мошенничеств, когда заявленный размер страхового возмещения превышал 600 тыс. рублей. Три четверти всех страховых неправомерных действий связаны с моторным страхованием.

«Страховые мошенничества наиболее распространены традиционно в сфере автострахования, — заявил директор департамента анализа и защиты информации компании “Ингосстрах” Александр Гуляев. – Единственное отличие от прежних периодов в том, что “профессиональные” мошенники переориентировались от каско к ОСАГО. Учитывая, что данный вид автострахования более массовый, исполнение “серийных” мошенничеств оказывается намного более простым. А с учетом действующих лимитов возмещения — также и достаточно рентабельным».

По мнению Гуляева, исправить ситуацию может помочь онлайн доступ страховщиков к официальным учетам государственных органов в части регистрации не только ДТП, но и других происшествий, в которых причиняется ущерб транспортным средствам. Таких, например, как повреждения в результате противоправных действий третьих лиц, хищения автомобилей, кражи деталей. В результате страховщикам не придется тратить время на получение в компетентных органах документов о страховом случае. Достаточно будет подать заявление о происшествии, а уже документальное подтверждение страховая компания сможет получить самостоятельно, в автоматическом режиме. А вот у страховых мошенников жизнь существенно осложнится.

Кроме этого, по словам Гуляева, нужны законодательные изменения в части облегчения доступа к информации, не относящейся к категории персональных данных, а также к информации, носящей публичный характер.

Среди крупных мошеннических схем, которые были раскрыты в текущем году — пресечение деятельности организованной преступной группировки (ОПГ) в Хабаровске, занимавшейся организацией подставных ДТП. Мошенники получили от 6 до 14 лет лишения свободы.

