Трассу «Солнцево – Бутово» введут в эксплуатацию до конца 2022 года

Полностью ввести в эксплуатацию автомагистраль «Солнцево – Бутово» планируется до конца 2022 года. Напомним, «Мосинжпроект» является генеральным проектировщиком и техническим заказчиком объекта.

Трасса играет важную роль для Троицкого и Новомосковского округов. Как отмечает АГН Москва, она свяжет все районы между собой, а также со старой Москвой. Кроме того, с её помощью можно будет напрямую проехать из Бутова в Коммунарку.

«Эта дорога станет полноценным дублёром МКАД, обеспечит поперечную связь между районами Новой Москвы и хорошую транспортную доступность административно-делового центра в Коммунарке», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Добавим, проекты планировки и градостроительная документация по трассе уже готовы. Кроме того, построены участки от Киевского до Калужского шоссе и от Калужского до Коммунарки. Магистраль планируется продлить до Бутова. В целом магистраль должна быть введена в эксплуатацию до 2022 года.

