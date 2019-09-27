Трассу «Солнцево – Бутово» введут в эксплуатацию до конца 2022 года
Полностью ввести в эксплуатацию автомагистраль «Солнцево – Бутово» планируется до конца 2022 года. Напомним, «Мосинжпроект» является генеральным проектировщиком и техническим заказчиком объекта.
Трасса играет важную роль для Троицкого и Новомосковского округов. Как отмечает АГН Москва, она свяжет все районы между собой, а также со старой Москвой. Кроме того, с её помощью можно будет напрямую проехать из Бутова в Коммунарку.
«Эта дорога станет полноценным дублёром МКАД, обеспечит поперечную связь между районами Новой Москвы и хорошую транспортную доступность административно-делового центра в Коммунарке», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Добавим, проекты планировки и градостроительная документация по трассе уже готовы. Кроме того, построены участки от Киевского до Калужского шоссе и от Калужского до Коммунарки. Магистраль планируется продлить до Бутова. В целом магистраль должна быть введена в эксплуатацию до 2022 года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Москвичей ждут теплые выходные
- Медведев поручил положить в потребительскую корзину россиян здоровые продукты
- Умер бывший главный архитектор «лужковской Москвы»
- Личные данные плательщиков ЖКУ соберут в отдельную базу
- Аверин устроил дебош в самолете и сказал, что все хорошо