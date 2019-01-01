ТПП Москвы представила один из самых востребованных проектов в мире

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) в рамках Московского урбанистического форума 2019 провела панельную сессию, посвящённую вопросам цифровизации экономики. Одной из центральных тем стала презентация проекта Московской ТПП «Бизнес-маркет». Этот проект на прошедшем в Рио-де-Жанейро Всемирном конгрессе торговых палат и состоявшемся в его рамках конкурсе вошел в пятерку самых оригинальных и востребованных среди ТПП инновационных проектов в мире. Всего в конкурсной программе участвовали 74 проекта из 29 стран. Об этом рассказал президент МТПП Владимир Платонов.

«В мировую систему ТПП входит более 65 млн компаний, работающих практически во всех сферах бизнеса. В этой экосистеме возможно найти практически любого партнера, товар, услугу. А нахождение компании в системе торгово-промышленных палат означает определенную надежность этой фирмы», - подчеркнул один из разработчиков маркетплейса, вице-президент МТПП Артем Далевич.

С 1 июля с «Бизнес-маркетом» начала работать Болгарско-российская ТПП в тестовом режиме в качестве оператора электронной торговой площадки на территории Болгарии. Это должно привести к ускорению обмена информацией между предпринимателями двух стран и активизации экономического взаимодействия.

Генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли в Российской Федерации Сюй Цзиньли отметил, что у России и Китая есть огромные возможности сотрудничества в сфере онлайн торговли и при реализации проекта «Один пояс, один путь».

Кроме того, на сессии был представлен ряд других цифровых проектов. Генеральный директор ГБУ «Малый бизнес» Андрей Железняков сообщил о запуске нового сайта, mbm.ru, содержащий ряд разделов, полезных для предпринимателей города. Председатель Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий МТПП Евгений Концевич представил мобильное приложение «Физра», позволяющее всем желающим заниматься фитнесом, используя объекты городской инфраструктуры: площадки для воркаута, велодорожки, тренажеры на специальных площадках.

Генеральный директор компании «Инвайт» Ганиев Али Вагив Оглы представил уникальный цифровой продукт – мобильное приложение для управления таксомоторным парком. Его уже используют 70 таксопарков и 5 тысяч водителей. Вскоре программа сможет проверить, в том числе, прошла ли машина техосмотр и достаточно ли отдохнул водитель.

