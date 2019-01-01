Торгово-промышленные палаты Москвы и Республики Коми подписали соглашение

В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с палатой Республики Коми. Как рассказал в эфире НСН президент МТПП Владимир Платонов, представителей региона особенно заинтересовал проект «Бизнес-маркет», который реализован при поддержке Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий.

«Выгодно то, что к нам пришёл ещё один регион, мы подписали соглашение. Чем больше предпринимателей придёт на площадку "Бизнес-маркет", чем больше соглашений мы подпишем, тем она будет более важна и интересна для других регионов», — отметил он.

Напомним, что проект «Бизнес-маркет» даёт предпринимателям, вступившим в МТПП, возможность бесплатно размещать и получать информацию для развития своих деловых контактов.

