Торг уместен: Названы преимущества покупки квартиры на городских торгах
Москвичи с 2015 года имеют возможность купить квартиру у города напрямую. За это время на торгах реализовано 13 тысяч квартир.
Квартиру в Москве можно купить не только у собственника или застройщика, но и у города на электронных торгах. Разбираем преимущества такого способа приобретения недвижимости.
Покупка жилой недвижимости – это не только возможность улучшения условий проживания, но и инвестиция, которая может приносить пассивный доход от сдачи квартиры в аренду, а также наиболее окупаемое и безопасное вложение средств. Недвижимость остается одним из стабильных активов с точки зрения стоимости и надежности инвестиций.
Когда речь заходит о приобретении квартиры в Москве, есть два популярных решения: поиск подходящего по стоимости и характеристикам объекта среди новостроек или же просмотр баз объявлений и покупка жилья на вторичном рынке. Однако есть еще один вариант — квартиру в столице можно купить у самого города. Все городское имущество продается и сдается в аренду через аукционы, которые с 2019 года проводятся в электронной форме на надежных торговых площадках.
Торги – прозрачный способ реализации имущества, в ходе которого участники на равных условиях борются за интересующий лот путем повышения цены, победителем становится тот, кто предложил наибольшую стоимость. За период проведения очных и электронных торгов было продано более 13 тысяч квартир, новые объекты выставляются ежемесячно, а участвовать в аукционах могут как физические лица, так и юридические.
История вопроса
Купить квартиру у города можно с 2015 года. Единые требования о реализации городского имущества на аукционах введены столичным Постановлением №371-ПП и Федеральным законом 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Этими документами утверждена процедура, которая гарантирует максимально честные и конкурентные торги по приобретению прав на городское имущество.
Всего за это время 13 тысяч квартир обрели новых собственников через торги. При этом за прошлый год было реализовано 2482 жилых объекта, что в 30 раз больше, чем в 2015 году, когда было продано всего 92 лота.
Желающих купить квартиру от города с каждым годом все больше и больше. В прошлом году на один лот, то есть одну квартиру, в среднем претендовало 12 человек, но были и те, где конкуренция доходила до 100 человек. В 2019 году было чуть меньше – 10 человек. Всего в 2021 году в торгах приняло участие более 35 тысяч человек.
По итогам первого квартала этого года власти реализовали 400 объектов. Сейчас на торги выставлены еще 323 квартиры в разных районах столицы. Начальная стоимость предлагаемых в данный момент лотов варьируется от 5,1 миллиона рублей за однушку в 27 «квадратов» до 33,1 миллиона рублей за трехкомнатную квартиру площадью 79 квадратных метров.
Преимущества
Покупка жилья у города имеет ряд преимуществ, основные из которых — экономия ресурсов и чистота проводимой сделки.
Начальная стоимость объектов зачастую ниже рыночной. Например, сейчас на торги выставлена однокомнатная квартира у метро Алтуфьево на Шенкурском проезде, дом 14 за 6,7 миллиона рублей. Стоимость квартир с идентичной площадью и состоянием объекта в районе начинается от 8,8 миллиона рублей.
Важно уточнить, что начальная цена квартиры устанавливается на основании отчета об оценке рыночной стоимости, которую проводит независимая оценочная компания. Отчет формируется на основе анализа местоположения, типа дома, этажа, метража, площади комнат и кухни, планировочного решения, наличия лифта, балкона, мебели, состояния объекта и других показателей.
По итогам прошлого года наибольшим спросом пользовались квартиры в новостройках столицы. В 2021 году на торгах реализовали около 2-х тысяч объектов. Средний уровень конкуренции при этом составил 14 человек на лот, а стоимость квартиры превышала начальную в среднем на 18 процентов. Популярность таких лотов объясняется во многом наличием чистовой отделки, возможностью въехать в уже построенное и введенное в эксплуатацию жилье. Современные жилые комплексы часто укомплектованы «умными» коммуникациями и устройствами, продуманными планировочными решениями, интересным оформлением входной зоны и придомовой территории, что также привлекает покупателей.
На объекты же вторичного рынка уровень конкуренции на торгах за тот же период составил 17 человек на лот, а превышение стоимости за жилплощадь по сравнению с начальной ценой – 42 процента. Вторичная недвижимость также имеет ряд достоинств. Во-первых, квартиры реализуются в районах с устоявшейся застройкой и развитой инфраструктурой. Во-вторых, покупателей может привлечь уникальное расположение или архитектурная ценность дома и престижность района. А еще некоторые лоты могут быть реализованы по цене ниже рыночной за счет необходимости проведения ремонта, что делает их отличной инвестицией.
В прошлом году за начальную цену было продано 245 квартир, при этом более 90 процентов квартир составили новостройки, включая жилье от Московского фонда реновации.
Если же на лот не было подано ни одной заявки, аукцион проводится повторно. Это редкая ситуация, в 2021 году 96 процентов выставленного на торги жилья реализовали с первого раза.
Еще одним преимуществом покупки жилья напрямую у города является чистота и прозрачность сделки. Квартира приобретается напрямую у собственника, со всеми необходимыми документами и экспертизами по каждому из объектов можно ознакомиться на официальных ресурсах. Желающим приобрести квартиру не нужно обращаться к риелторам и тратить деньги на проверку документации, оценку и оформление договора купли-продажи.
Информационные и торговые площадки
Информация обо всех объектах недвижимости, выставленных на торги, публикуется на трех ресурсах – ГИС Торги, Инвестиционный портал и сайт торговой площадки. Там можно ознакомиться с документацией по объекту, посмотреть фотографии, а на Инвестиционном портале еще и записаться на просмотр.
На сайте Государственной информационной системы «Торги» — ГИС Торги, — размещаются сведения о публичных торгах по продаже и аренде государственного и муниципального имущества. Там же можно найти полезные материалы и новости, касающиеся закупочной деятельности.
Инвестиционный портал Москвы создан для продвижения инвестиционных возможностей столицы. Это официальный информационный ресурс Правительства Москвы, на котором собраны электронные сервисы для инвесторов, предпринимателей и участников торгов. На Портале можно узнать о налоговых льготах и субсидиях, инвестиционных проектах города. Актуальная информация о недвижимости столицы, которую можно приобрести на торгах, содержится в разделе «Имущество от города».
Ресурсы ГИС Торги и Инвестиционный портал носят исключительно информационный характер и позволяют ознакомиться со всеми предложениями, доступными на данный момент. Со страницы заинтересовавшего объекта пользователь может перейти по ссылке на электронную торговую площадку, на которой будет проходить процедура торгов.
Вся городская жилая недвижимость реализуется на торговой площадке «Росэлторг». Это крупнейший оператор электронных торгов для государственных и частных заказчиков.
Организатором торгов по продаже квартир, принадлежащих Москве, выступает столичный Департамент по конкурентной политике.
Приобрести у города можно не только квартиры, но и земельные участки различного назначения, в том числе под строительство частного жилого дома. Под ведение бизнеса город предлагает нежилые помещения и отдельно стоящие здания, земельные участки коммерческого назначения, а также права размещения или осуществления деятельности в нестационарных торговых объектах, например, павильоны под кафе в парках. Для представителей малого и среднего предпринимательства действует льготная программа по аренде помещений под осуществление коммерческой деятельности.
На Инвестиционном портале города Москвы ежедневно публикуются новые предложения, предлагаемые городом. Ознакомиться с ними можно в разделе «Имущество от города».
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