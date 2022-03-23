Торг уместен: Названы преимущества покупки квартиры на городских торгах

Информационные и торговые площадки

Информация обо всех объектах недвижимости, выставленных на торги, публикуется на трех ресурсах – ГИС Торги, Инвестиционный портал и сайт торговой площадки. Там можно ознакомиться с документацией по объекту, посмотреть фотографии, а на Инвестиционном портале еще и записаться на просмотр.

На сайте Государственной информационной системы «Торги» — ГИС Торги, — размещаются сведения о публичных торгах по продаже и аренде государственного и муниципального имущества. Там же можно найти полезные материалы и новости, касающиеся закупочной деятельности.

Инвестиционный портал Москвы создан для продвижения инвестиционных возможностей столицы. Это официальный информационный ресурс Правительства Москвы, на котором собраны электронные сервисы для инвесторов, предпринимателей и участников торгов. На Портале можно узнать о налоговых льготах и субсидиях, инвестиционных проектах города. Актуальная информация о недвижимости столицы, которую можно приобрести на торгах, содержится в разделе «Имущество от города».

Ресурсы ГИС Торги и Инвестиционный портал носят исключительно информационный характер и позволяют ознакомиться со всеми предложениями, доступными на данный момент. Со страницы заинтересовавшего объекта пользователь может перейти по ссылке на электронную торговую площадку, на которой будет проходить процедура торгов.

Вся городская жилая недвижимость реализуется на торговой площадке «Росэлторг». Это крупнейший оператор электронных торгов для государственных и частных заказчиков.

Организатором торгов по продаже квартир, принадлежащих Москве, выступает столичный Департамент по конкурентной политике.

Приобрести у города можно не только квартиры, но и земельные участки различного назначения, в том числе под строительство частного жилого дома. Под ведение бизнеса город предлагает нежилые помещения и отдельно стоящие здания, земельные участки коммерческого назначения, а также права размещения или осуществления деятельности в нестационарных торговых объектах, например, павильоны под кафе в парках. Для представителей малого и среднего предпринимательства действует льготная программа по аренде помещений под осуществление коммерческой деятельности.

На Инвестиционном портале города Москвы ежедневно публикуются новые предложения, предлагаемые городом. Ознакомиться с ними можно в разделе «Имущество от города».

