Тепловоз и дизель-генераторную установку выкупит у города победитель электронного аукциона

На городские торги выставлены два объекта движимого имущества, которые находятся в собственности АО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта». Победители электронного аукциона могут приобрести у города локомотив и силовую установку. Напомним, организатором аукционов выступает подведомственное департаменту города Москвы по конкурентной политике ГБУ «Сервисный центр 44».

Отметим, что первый лот — магистральный газотепловоз 1987 года выпуска. Он предназначен для перевозки грузов. Его длительная сила тяги составляет 255 килоньютонов, а скорость 100 километров в час. Начальная цена лота 17,7 миллионов рублей.

Второй лот — дизель-генератор на базе дизеля Д49 в 12-цилиндровом исполнении (12ЧН26/26). Его используют для комплектации магистральных и манёвровых тепловозов, а также в качестве стационарного источника электроэнергии переменного тока. Отметим, что он произведен ПО «Коломенский завод» в 1990 году. Мощность составляет 2210 кВт, масса 23 тонны. Начальная цена 2,5 миллиона рублей.

Добавим, что оба лота в работоспособном состоянии. Ранее их эпизодически использовали при проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 сентября 2019 года. Проведение торгов состоится 12 сентября. Более подробную информацию о каждом лоте можно узнать на сайте.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам предоставят три участка под коммерческую недвижимость. 29 августа в столице пройдет роуд-шоу, нa котором крупным инвесторaм презентуют три земельных aктивa, выстaвленных нa городские торги.

