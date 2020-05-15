Структура «Ростеха» поставит бесконтактные термометры полиции и ФСБ
Входящий в государственную корпорацию «Ростех» холдинг «Швабе» по контракту с Минпромторгом в рамках борьбы с коронавирусом поставит заказчикам 100 тысяч бесконтактных ИК-термометров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Приборы с высокоточными инфракрасными датчиками измеряют температуру бесконтактным методом на расстоянии в 5-15 см. Результат получают практически моментально на основе соотношения температуры тела человека и измеряемым ИК-излучением в диапазоне от 32 до 42 градусов Цельсия.
Как отмечается в сообщении, контрактное производство таких термометров под брендом «Швабе» осуществляется по техническим характеристикам, разработанным специалистами холдинга.
Часть изделий поступит в распоряжение МВД, ФСБ, Росгвардии, Минфина и других федеральных ведомств уже до конца июня.
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