Структура «Ростеха» поставит бесконтактные термометры полиции и ФСБ

Входящий в государственную корпорацию «Ростех» холдинг «Швабе» по контракту с Минпромторгом в рамках борьбы с коронавирусом поставит заказчикам 100 тысяч бесконтактных ИК-термометров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Приборы с высокоточными инфракрасными датчиками измеряют температуру бесконтактным методом на расстоянии в 5-15 см. Результат получают практически моментально на основе соотношения температуры тела человека и измеряемым ИК-излучением в диапазоне от 32 до 42 градусов Цельсия.



Как отмечается в сообщении, контрактное производство таких термометров под брендом «Швабе» осуществляется по техническим характеристикам, разработанным специалистами холдинга.



Часть изделий поступит в распоряжение МВД, ФСБ, Росгвардии, Минфина и других федеральных ведомств уже до конца июня.



