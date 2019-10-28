Некрасовскую линию московского метро достроят в декабре

Строительство второго участка Некрасовской линии метро планируется завершить к середине декабря этого года. В ее состав войдут станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». В управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро АО «Мосинжпроект» сообщили, что работы идут согласно графику и готовность станций составляет порядка 90%.

После того, как завершатся строительные работы начнется наладка оборудования, которая может занять от двух недель до трех месяцев. По этого на линии метро откроется пассажирское движение.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что параллельно со строительными работами сейчас ведется благоустройство прилегающих территорий.

«15 декaбря мы хотим зaкончить все строительно-монтaжные рaботы, включaя блaгоустройство. То есть уже пaссaжир будет видеть полностью, снaружи все уже будет в том виде, кaк должно быть», - сообщил Хуснуллин.

Напомним, в этом году на карте Московского метрополитена появилась Некрасовская линия. Она стала 15-ой по счету. Линия строится поэтапно. Первый участок из четырех станций запустил мэр Москвы Сергей Собянин 3 июня в этом году.

