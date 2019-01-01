Страховщики запустили новый сервис по защите личных вещей

Стало известно, чего боятся российские туристы, отправляясь в отпуск. По данным исследования онлайн-сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru, больше всего граждане боятся потерять свои документы, лишиться денег, багажа и личных вещей. Об этом рассказали 43 процентов респондентов. Как отмечает завкафедрой Института психологии, социологии и социальных отношений МГПУ Лариса Овчаренко, такие опасения естественны для каждого человека.

«Как правило, человек боится остаться некомпетентным, то есть не иметь возможности контролировать ситуацию вокруг себя. Отсюда и страхи с распространенными ситуациями в отпуске: потеря документов, багажа, личных вещей, денег», - рассказала она.

На отдыхе мы все хотим чувствовать себя расслабленно и беззаботно, а нестандартные ситуации могут каждого вывести из зоны комфорта. В связи с этим компания «Ингосстрах» запустила новый продукт «Личные вещи». Программа предусматривает страхование движимого имущества физических лиц. Продукт доступен для клиентов компании, которые обзавелись полисом страхования имущества, моторного страхования, защиты от несчастного случая или полисом страхования путешествующих.

Начальник отдела имущественного и личного страхования «Ингосстраха» Станислав Олейников в беседе с НСН рассказал, что благодаря новому продукту «Личные вещи» можно без осмотра, описания и оценки застраховать три группы предметов движимого имущества.

«В эти категории попадает мобильная техника, такие как мобильные устройства, ноутбуки, фото– видеокамеры, спортинвентарь, например, велосипеды и дайверское снаряжение, а также верхняя одежда и ручная кладь. На страхование принимаются как новые предметы, так и уже находящиеся в эксплуатации. Исключение составляют аксессуары, расходные материалы, в частности, бутылки и мячи, а также изделия из меха», - заявил собеседник НСН.

Олейников уточнил, что помимо этого, граждане смогут выбрать необходимую страховую сумму из четырех возможных вариантов, а также подобрать оптимальный пакет рисков для защиты своих вещей.

«Клиент может выбрать один из четырех вариантов страховых сумм – 30, 50, 100 и 150 тыс. рублей. Она устанавливается на все три группы застрахованных предметов движимого имущества с лимитом выплат на один предмет или комплект 20% – для мобильной техники и спортинвентаря, либо 30% – для верхней одежды и ручной клади. В рамках программы страхования клиент может выбрать один из 3 пакетов рисков. В частности, застраховать имущество можно от противоправных действий третьих лиц и повреждения по неосторожности. Кроме того, можно уберечь свои вещи и от типовых рисков, таких как пожар (в том числе по причине короткого замыкания), взрыв, повреждения водой, механические повреждения, стихийные бедствия, теракт», - рассказал он.

По словам начальника отдела имущественного и личного страхования, компания разработала для клиентов специальное предложение. Благодаря этому защитить свое имущество граждане могут на срок вплоть от одного дня и до трех лет.

«Стоимость краткосрочного страхования по продукту "Личные вещи" составляет до 113 рублей в день в зависимости от размера страховой суммы и пакета рисков. Стоимость годового полиса может достигать 9 150 рублей в зависимости от размера страховой суммы и пакета рисков. Мы рады представить новый продукт по страхованию имущества, обеспечивающий повышенный уровень защиты интересов наших клиентов. Наша компания меняет подходы к развитию страховых продуктов – мы объединяем многолетний опыт и компетенции с цифровыми инструментами, а также гибкой методологией разработки. В результате мы получаем возможность запускать новые программы страховой защиты, опережая тенденции рынка», - отметил Станислав Олейников.

Добавим, договор можно оформить в офисах компании или у агентов «Ингосстраха».

