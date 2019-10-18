Страховщики фиксируют снижение интереса россиян к покупке и страхованию жилья

Эксперты составили список российских городов, жители которых чаще других задумываются о покупке и страховании жилья. В ходе опроса, проведённого компанией «Ингосстрах» в 78 городах с населением более 250 тысяч человек, выяснилось, что самый высокий рост спроса на недвижимость зафиксирован в Подмосковье. Так, в Подольске, Балашихе и Химках он составил 12%. Кроме того, значительный интерес к покупке квадратных метров проявляют жители Сургута и Севастополя – по 10%.

Между тем, на рынке жилой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга эксперты компании «Ингосстрах» зафиксировали негативную динамику. Они отметили, что число россиян, собирающихся купить квартиру в этих городах, практически перестало расти. По оценкам специалистов, сегодня 0,3% семей, проживающих не в российской столице, рассматривает возможность приобретения квартиры в Москве. При этом спрос на недвижимость в Санкт-Петербурге оказался ещё скромнее, чем в Москве. А вот самая большая доля потенциальных переселенцев отмечена в подмосковных городах. Это, в частности, жители Балашихи (0,9%), Химок (0,8%) и Подольска (0,7%).

В беседе с НСН директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев рассказал, чем может быть обусловлено падение интереса россиян к покупке жилья.

«Не исключено, что сегодня мы стоим на пороге новой потребительской паузы на рынке недвижимости. Те семьи, которые откладывали приобретение жилья после кризиса 2014 года, купили интересующие их объекты в 2015-2018 годах. Исчерпание накопленного отложенного спроса привело к торможению рынка недвижимости, и, как следствие, рынка страхования имущества физических лиц», - отметил собеседник НСН.

По словам Виталия Княгиничева, определенные надежды по оживлению рынка страхования были связаны с законом о страховании жилья от ЧС. Однако, как отметил директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах», в текущей редакции закон выполняет, скорее, просветительскую функцию, поскольку из него исключена мотивационная составляющая.

«В частности, был изменен порядок предоставления жилья гражданам, у которых оно не было застраховано, что лишило их стимулов для участия в программе. Кроме того, из закона убрали возможность включения страховой премии в квитанцию на коммунальные услуги, а также возможность обработки персональных данных без согласия страхователей. Несмотря на то, что эти меры могли бы поспособствовать повышению уровня проникновения страхования жилья в России», - заявил Княгиничев.

В компании «Ингосстрах» отметили, что в настоящий момент число потенциальных покупателей полисов страхования недвижимости выросло всего на 9% по сравнению с прошлым годом. Сейчас только 3% семей рассматривают возможность страхования недвижимости и домашнего имущества в дополнение к уже имеющимся страховкам (без учета продления уже купленного полиса).

При этом самый высокий потенциальный спрос на страхование недвижимости, по оценкам «Ингосстраха», зафиксирован в Москве и Иркутске – 6%. Далее следует Кемерово, Ярославль, Архангельск, Иваново, Якутск и Вологда – по 5%.

