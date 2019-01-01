Страховой полис при военной ипотеке теперь можно оформить онлайн

Российские военнослужащие теперь смогут оформить полис страхования имущества по программе военной ипотеки в режиме онлайн. Такую услугу на рынке предложила своим клиентам компания «Ингосстрах», которая выступила в этом вопросе партнером ПАО «Промсвязьбанк». Сообщается, что новая программа позволит заметно облегчить процедуру оформления договора страхования имущества при заключении ипотечной сделки с банком.



Директор департамента продаж компании «Ингосстрах» Денис Морозов рассказал в беседе с НСН о главных преимуществах новой услуги оформления такого полиса в онлайн-режиме.

«Росвоенипотека – это социальная программа сама по себе и она подразумевает только страхование имущества. Как минимум, поэтому этот продукт интереснее, чем обычная ипотека и ставка здесь составляет 0,105%. В этом году мы запустили дополнительные сервисы, включили продажу полиса через онлайн-калькулятор на нашем сайте. Теперь посчитать полис, в данном случае в “Промсвязьбанке”, действительно получается легче, быстрее, удобнее. Преимущество в том, что не нужно ничего распечатывать, никуда относить, ни у кого подписывать. Договор оформляется за считанные минуты. На электронный адрес поступает счет на оплату. Его можно точно так же, как любую интернет покупку оплатить через мобильный телефон банковской картой. Как только полис оплачен, он сразу же попадает в защищенной форме в банк и на электронную почту клиента. Банк в этом отношении активно помогает. Если у клиента есть какие-то сложности в этой части. Если необходимо, полис также может оформить любой агент, любой фронтальный офис», - сообщил собеседник НСН.

Также представитель компании «Ингосстрах» подробно описал алгоритм оформления полиса страхования имущества по программе военной ипотеки в режиме онлайн. По его словам, процедура займет не более четырех минут и избавит граждан от бумажной волокиты.

«Купить полис можно разными способами, в том числе, через онлайн-калькулятор на нашем сайте с любого стационарного компьютера, также можно это сделать и с телефона. Клиенту следует зайти на сайт в раздел страхования и выбрать закладку «ипотека», в которой есть отдельная закладка “Росвоенипотека”. Она выделена красным цветом, ошибиться невозможно. Дальше процедура оформления очень простая: выбирается период страхования, страховая сумма, на которую приобретается квартира и банк. Мы сейчас сотрудничаем по этой программе с тремя банками по упрощенной схеме, в том числе и с “Промсвязьбанком”. Также выбирается город присутствия, где находится один из банков партнеров и приобретается жильё. Дальше выбирается страховая сумма по кредитному договору, остаётся нажать кнопку “рассчитать”. Так мы получаем страховую премию, которую нужно оплатить. Дальше заполняется форма анкеты, где содержатся данные по кредитному договору и те банковские документы, которые оформляются непосредственно при оформлении самой ипотеки», - пояснил директор департамента продаж компании «Ингосстрах».

Новая накопительно-ипотечная система для военнослужащих вступила в силу 1 января 2005 года. Она позволила приобретать жилье в собственность уже через три года службы. При этом перечень возможных покупок в рамках росвоенипотеки не ограничивается только жильем в многоквартирных домах. Также военнослужащие могут приобрести недвижимость на стадии строительства, купить дом на земельном участке, таун-хаус и даже построить жилье по собственному проекту.







