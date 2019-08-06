Столичным реставраторам предложили сохранить каменную церковь XVIII века

Отреставрирует фасады и кровли Церкви Петра и Павла XVIII века постройки победитель конкурса с ограниченным участием.

Закупку на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению фасадов и кровель этого объекта культурного наследия публично представит заинтересованным компаниям заказчик – ГКУ «Мосреставрация».

Встречу заказчика и бизнес-сообщества проведет Департамент города Москвы по конкурентной политике в рамках проекта «Биржа торгов».

Каменная Церковь Петра и Павла располагается по адресу: Новая Басманная улица, дом 11. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия требует особой квалификации подрядчика, подчеркивает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«По две компании в среднем претендуют на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. Такой уровень конкуренции обусловлен дополнительными требованиями, которые предъявляются к участникам закупки. В их числе - наличие необходимого технического оборудования, аналогичного опыта работы. Участие в публичном представлении позволяет потенциальным исполнителям контракта узнать все подробности о процедуре, оценить свои силы и возможности, чтобы хорошо подготовиться к участию в закупке», - добавил Геннадий Дёгтев.

В свою очередь, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что все работы, которые проводятся на объектах культурного наследия, должны проходить под контролем Мосгорнаследия.

«Будущий подрядчик должен понимать, что работы на объекте культурного наследия нужно проводить строго в рамках согласованного проекта, который был утвержден специалистами в области реставрации. Также ход работ постоянно контролируется специалистами нашего Департамента. Только так можно гарантировать высокое качество выполнения работ и сохранение исторического облика здания», - напомнил Алексей Емельянов.

На мероприятии представители заказчика, эксперты и бизнес-сообщество обсудят все подробности процедуры: объем закупки, перечень выполняемых работ, условия участия в закупке.

Публичное представление закупки пройдет 7 августа на площадке Московской торгово-промышленной палаты по адресу: Петровка, 15.

Участие в мероприятии с участием представителей заказчиков и бизнеса бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

