Предстоящие закупки IT-оборудования и обустройства плоскостных парковок Москвы обсудят эксперты в рамках проекта «Биржа торгов» 4 июля в 10.00. Организатором мероприятия выступит департамент города Москвы по конкурентной политике.

Во встрече примут участие эксперты, поставщики и представители заказчиков – департамент образования и науки, департамент информационных технологий города и администратор Московского парковочного пространства.

В ходе представления закупочных процедур будет рассказано о возможности участия в двух аукционах на поставку учебного интерактивного оборудования в 16 московских школ. С их помощью школьники освоят навыки программирования, моделирования, объемного проектирование объектов с помощью 3D-технологий, проектирования локально-вычислительных сетей, получат знания в области информационной безопасности и научатся формировать и анализировать базы данных.

Победителям двух других закупочных процедур, которые представили столичные заказчики, предстоит обустроить плоскостные парковки в шести округах Москвы.

Еще две закупки предусматривают оснащение автоматизированных рабочих мест для нужд учреждений столицы и поставку средств вычислительной техники.

Информирование участников рынка является важной задачей в формировании конкурентного поля, считает руководитель управления внешних коммуникаций и связей со СМИ Татьяна Семёнова.

«Публичное представление закупок делает участие в городских закупках еще удобнее и прозрачнее. Представители бизнеса могут задать интересующие вопросы напрямую заказчику, узнать мнения экспертов и оперативно получить обратную связь. Заказчики, в свою очередь, обратят внимание потенциальных участников на важные моменты проводимых закупок. В ближайшее время планируется целый пул публичных мероприятий, на которых расскажут о возможностях участия в закупочных процедурах в различных сферах, поэтому компаниям, заинтересованным в поставках IT- и учебного оборудования, музыкальных инструментов, малых архитектурных форм, проектно-изыскательских работах, капитальном ремонте объектов, стоит обратить внимание на мероприятия, проводимые в рамках проекта “Биржа торгов”», — рассказала Семёнова.

Ближайшие публичные обсуждения запланированы на 9 и 11 июля. Участие в мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

