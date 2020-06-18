Столичным бизнесменам рассказали о торгах через публичное предложение

Торги через публичное предложение – это возможность купить недвижимость у города по выгодной цене. На обычном аукционе участники торгов конкурируют между собой за покупку имущества, повышая начальную цену, но в публичном предложении - все наоборот. Лот также имеет начальную цену, однако участники торгуются не на повышение, а на понижение стоимости. Таким образом, у предпринимателей и инвесторов появляется возможность приобрести лот существенно ниже его рыночной стоимости - иногда на таких торгах удается сбить цену до 50%.

Приобрести на таком аукционе можно почти любое городское имущество и в любом округе Москвы – в таких торгах участвуют машино-места, нежилые помещения, земельные участки или даже отдельно-стоящие здания.

Сейчас у любого желающего есть возможность приобрести через публичное предложение помещение в престижном районе Москвы с видом на Москва-реку. На торги выставлено подвальное помещение в жилом доме на Саввинской набережной.

Помещение площадью 89,5 квадратных метров имеет свободное назначение и расположено в Хамовниках по адресу Саввинская набережная, дом 19, строение 1Б. Это место для открытия бизнеса на первой линии, в 70 метрах от набережной и в пешей доступности от метро «Киевская». Начальная цена продажи лота составляет 11,4 миллиона рублей.

По словам представителя Департамента города Москвы по конкурентной политике, Натальи Богатовой, помещение имеет очень выгодную локацию, и, кроме того, находится в хорошем техническом состоянии и уже оснащено всеми необходимыми коммуникациями.

«Конкуренция ожидается высокой, на такие объекты в центре Москвы претендуют в среднем по 5-6 участников. Но пусть это не смущает покупателей, лот выставлен через публичное предложение, а значит купить его можно будет по очень выгодной цене - в среднем участники таких аукционов приобретают объект на 25% дешевле начальной стоимости», - сообщила она.

Заявки на участие в продаже принимаются до 8 июля, а победитель торгов будет определен 16 июля 2020 года. Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Чтобы узнать больше о данном лоте, посмотреть фотографии и технические характеристики, а также узнать, какие еще помещения для бизнеса можно купить посредством публичного предложения в Москве - заходите на инвестиционный портал города Москвы.

