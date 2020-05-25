Столичным бизнесменам предлагают арендовать земельные участки по сниженной ставке

На протяжении нескольких лет город проводит аукционы за право аренды земельных участков по сниженной ставке - 1,5% от кадастровой стоимости. Всего по этой ставке бизнес арендовал у города уже 16 участков, общей площадью 11,3 га, где сейчас возводятся 140 тысяч кв. метров производственных площадей и спортивных объектов. Это участки, которые особенно важны с точки зрения создания социальной и экономической инфраструктуры. Такие лоты интересны преимущественно крупным инвесторам, однако отдельные предложения выставляются с ориентацией на малый и средний бизнес.



Сегодня для аренды доступны четыре лота. По итогам торгов частные инвесторы смогут начать строительство двух производственных объектов в районах Люблино и Отрадное, спорткомплекс с бассейном на 16,4 тыс. кв.м в районе Некрасовка, а также медицинский центр площадью 729 кв. м в районе Косино-Ухтомское, при этом последний предлагается для участия в аукционе только для субъектов малого и среднего предпринимательства.



По мнению генерального директора S.A. Ricci Александра Морозова, самый интересный из выставленных на торги объектов - земельный участок на Поморской улице.

«Это относительно небольшой участок, вблизи Алтуфьевского шоссе, и может быть использован для развития легкого производства или склада. Мне кажется, это будет интересным проектом», - пояснил собеседник НСН.

Как отметил Морозов, похожий участок предлагается на Верхних полях, но в целом район нуждается в комплексном девелопменте, но это произойдет это быстро.

«Что касается участка под ФОК, то они по итогам прошлого года были достаточно востребованы, но в текущей ситуации, когда ФОКи простаивают уже три месяца, это может влиять на спрос. Хотя и участок, и проект интересный», - проанализировал представленные участки Морозов.

При этом последний объект – на улице Лухмановский – всего 4 сотки и потому использовать его под девелопмент не получится. В этой ситуации Александр Морозов предложил перенимать опыт Кореи и размещать на нем будку медицинского обслуживания для тестирования на COVID-19.

Власти города напоминают, что победившие в аукционе инвесторы могут оформить 100% площадей будущего объекта строительства в собственность. Для этого необходимо возвести объект, а потом ввести его в эксплуатацию.



Торги будут проходить за размер годовой арендной ставки по каждому объекту. Минимальная стартовая цена годовой арендной ставки по этим объектам начинается с 44 тысяч рублей. Средняя конкуренция за такие предложения с начала этого года составляла 3-4 участника на лот.



В настоящее время ведется заявочная кампания по всем четырем лотам. Посмотреть их технические и стоимостные характеристики можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Земля под строительство»

