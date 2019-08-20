Столичный метрополитен представит электронную закупку силовых трансформаторов

Закупку сухих силовых трансформаторов для линий электроснабжения публично представит 21 августа ГУП «Московский метрополитен». Мероприятие пройдёт на площадке Московской торгово-промышленной палаты. Организатором выступает столичный департамент по конкурентной политике. Встреча состоится в 10:00 по адресу ул. Петровка, 15.

Отметим, что закупка необходима для замены устаревших трансформаторов и осуществления плановых ремонтов. Специальные сухие силовые трансформаторы служат для понижения и повышения напряжения, а также смены частоты на линиях электроснабжения. Их преимуществом считается пожаробезопасность, повышенная прочность, а также возможность применения в закрытых и подземных помещениях.

Добавим, аукцион пройдет в электронной форме. Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Напомним, московский метрополитен активно развивается. Только до конца текущего года в столице планируют построить 33 километра линий метро с 14 новыми станциями и электродепо. За первое полугодие Московский метрополитен перевез 1,2 миллиарда пассажиров, в сутки по линиям метро пропускаются 11,3 тысяч поездов.

