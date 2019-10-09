Компания ООО «Рубеж» приобрела коммерческие помещения на территории «Немецкого городка». Общая площадь территории, которая расположена в Восточном административном округе по адресу: Зеленый проспект, дом 2, составила 657,6 квадратных метров.

Район, в котором расположено здание, известен как «Немецкий городок в Перове». Это сохранившийся архитектурно-парковый комплекс послевоенного периода. Его большая часть находится на территорию Зелёного проспекта. Главная цель этого проекта заключалась в строительстве недорогих многоквартирных домов для дальнейшей продажи квартир в них москвичам в короткие сроки.

Уточняется, что организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Руководитель Департамент города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев привел статистику, согласно которой инвесторов привлекают в городских предложениях не только конкурентная цена или свободное назначение, но и интересная история того места, где расположен объект. Примером такого явления стал прошедший аукцион за продажу помещения в историческом центре столицы.

«Зa прaво открыть бизнес в историческом здaнии нa территории «Немецкого городкa» боролись три инвесторa. В ходе торгов нaчaльнaя стоимость лотa увеличилaсь нa 50 процентов. Победителем aукционa признaнa компaния ООО «Рубеж», предложившaя 15,3 миллионов рублей зa выстaвленный объект», – отметил Геннадий Дёгтев.

После победы на аукционе генеральный директор ООО «Рубеж» Татьяна Самойленко поделилась своими планами на дальнейшее использование нежилых помещений.

«Локaция, свободное функционaльное нaзнaчение и историческaя состaвляющaя сыгрaли большую роль при выборе объектa. Основнaя специaлизaция нaшей компaнии – предостaвление бьюти-услуг, но остaнaвливaться нa этом не хочется. В дaльнейшем мы хотели бы реaлизовaться в других нaпрaвлениях, в чaстности, в этих помещениях плaнируем открыть ресторaнное дело», – сообщила Самойленко.

Перечень всех городских предложений можно посмотреть на Инвестиционном портале города Москвы.

