Столичные предприниматели «постирали» тонны белья бюджетников

27 тысяч тонн постельного белья, униформы и других текстильных изделий в течение 2018 года «постирали» подрядчики, ставшие победителями столичных аукционов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале поставщиков, оператором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Предприниматели все активнее берутся за выполнение работ по стирке текстильных изделий для бюджетных учреждений города, говорит руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В течение прошлого года было заключено около 1000 контрактов на оказание услуг по стирке различных текстильных изделий. Интерес к этой сфере со стороны поставщиков продолжает расти. Сегодня на такие закупки претендуют в среднем по 7 участников, а в 2018 году среднее количество заявок было на уровне 4», - отмечает Геннадий Дёгтев.

Он добавил, что традиционно услугами сегодня пользуются больницы, школы, детские сады, санатории, а также все те учреждения столицы, кто снабжает своих сотрудников форменной одеждой.

Несмотря на большое количество предложений, высокая конкуренция позволяет снизить стартовую цену подобных лотов в среднем на 23 процента. В таких условиях, по мнению коммерческого директора дома быта «Теплый Стан» Екатерины Кувшиновой, самое главное – развивать свой бизнес.

«Работа с городскими заказчиками может помочь компаниям нарастить свои оборотные средства. Участие в торгах позволяет изучать сильные и слабые стороны конкурентов, ведь важно всегда развивать свой бизнес. Сделать это можно, например, оптимизируя временные затраты на выполнение заказа. Можно также сотрудничать с поставщиками бытовой химии – это позволяет приобретать моющие средства по выгодным ценам», - добавляет Екатерина Кувшинова.

В настоящий момент на портале поставщиков опубликовано 8 закупок на предоставление услуг по стирке.

