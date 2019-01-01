Столичные предприниматели поборются за право торговли в парках

Право торговать мороженым и лимонадом с тележек в парках Москвы разыграют на электронных аукционах 15 мая.

Как сообщил глава городского Департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, в среднем на нестационарный передвижной объект в парках претендуют от четырёх до пяти участников, а итоговая стоимость может увеличится в 3–5 раз.

Предприниматели поборются за право сезонной торговли с тележек в парках «Измайлово», «Косинский», «Бицевский лес» и «Тропарёвский».

Самые доступные лоты в парке «Косино» – стартовая цена ежемесячного платежа составляет 1 тысячу 800 рублей. Самые дорогие - в «Измайлове» – от 7 тысяч 600 рублей. Заявки для участия принимаются до 8 мая.

Следить за актуальными предложениями можно на Инвестиционном портале Москвы.

