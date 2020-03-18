Столичные предприниматели объяснили, зачем участвуют в бизнес-конкурсах

Почти каждый третий (35%) предприниматель рассматривает участие в конкурсах для бизнеса как возможность посмотреть на своё дело со стороны и найти новые пути развития, а 29% участвуют исключительно с желанием победить. Такие данные получил Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы по итогам опроса участников конкурса «Прорыв года».

23% респондентов рассказали, что участвуют в предпринимательских конкурсах с целью найти дополнительные ресурсы для развития бизнеса. 28% участников премии «Прорыв года» рассказали, что нашли инвесторов и партнёров. В среднем, согласно приведённым данным, рост бизнеса после конкурса составил 52%, в том числе и благодаря рекламной поддержки в рамках премии.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в прошлом году победители получили информационную поддержку в виде наружной рекламы, видеороликов на телевидении и участия в мероприятиях. По итогам премии «Прорыв года 2020» пакет услуг сформируют, исходя из индивидуальных потребностей победителей.

По данным организаторов премии, соотношение женщин и мужчин среди участников почти одинаковое (48/52%), при этом женщины чаще открывают бизнес, связанный с технологиями и товарами повседневного спроса.



