Стало известно, кого власти Москвы наградили золотым аккаунтом Alibaba

Золотой аккаунт крупнейшей мировой торговой площадки alibaba.com при полной финансовой поддержке Правительства Москвы получил российский инновационный бренд. Компания VIVAX производит лечебно-профилактические и восстановительно-реабилитационные средства. Руководитель компании Андрей Сорокин рассказал, что они недавно вступили в Гильдию Производителей медицинских товаров и услуг Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

«Мы вступили как раз в Гильдию при МТПП. Выбрали именно нас по той причине, что мы стопроцентная российская компания, которая достаточно активно занимается экспортом. И у нас очень хорошая маркетинговая история, мы очень много занимаемся благотворительностью. Работаем плотно с паралимпийцами, работаем плотно с нашей сборной по художественной гимнастике, конкретно с Винер. Девочки, вы знаете, занимают все первые места, весь пьедестал», — рассказал Андрей Сорокин.

Правительство Москвы в прошлом году закупало сто золотых аккаунтов alibaba.com и предъявляет очень жесткие требования к компаниям, которые хотят разместить на этом маркетплейсе свою продукцию. Компания VIVAX этим требованиям полностью соответствует. Работу аккаунта компания запускает в августе и в ближайшее время планирует начать экспорт своих продуктов за рубеж.

