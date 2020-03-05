«Срочные закупки» на Портале поставщиков привлекли школы и больницы

Инструментом коротких котировочных сессий на Портале поставщиков с начала года воспользовались уже 10 тысяч раз, сообщили власти Москвы. Короткие сессии длительностью 3,6 часов, для участия в которых не нужно вносить депозиты и заполнять предварительные заявки, доступны городским заказчикам с лета 2019 года.

Котировочные сессии – упрощенные электронные аукционы, позволяющие проводить закупки на 300-600 тысяч рублей по 44-ФЗ, если заказчиком является учреждения сферы культуры и образования. По 223-ФЗ предельная сумма закупки составляет три миллиона рублей.

По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, самыми популярными товарами в рамках коротких котировочных сессий стали хозяйственные товары, медицинские товары и канцелярские принадлежности. Самыми активными заказчиками оказались организации в сфере здравоохранения и образовательные учреждения.

Конкуренция по таким «срочным» закупкам – около трёх компаний, цены снижаются в среднем на 16%, уточнил Щербаков.

