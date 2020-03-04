Спрос на участки под индивидуальное строительство вырос в Москве

Конкуренция за землю под строительство индивидуальных жилых домов в Москве в феврале выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – с 1,5 до 5 участников городских торгов. Об этом сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По словам главы Департамента городского имущества Максима Гамана, в феврале этого года с торгов было реализовано право на аренду 17 участков под индивидуальное строительство на общую сумму почти в 34 миллиона рублей годовой арендной платы. Минимальная ставка аренды составила 86 тысяч рублей. Большинство отыгранных на торгах земельных участков под индивидуальные жилые дома располагаются в Новой Москве – Троицком административном округе. Также были доступны и лоты в Северном, Западном и Зеленоградском округах.

Победители открытых аукционов получили участки с условием строительства на них капитальных объектов в течение 1,5 лет. По истечении этого срока они могут либо выкупить землю у города, либо арендовать участок на 49 лет. На этом участке они могут построить дом, гараж, подсобные помещения, разбить огороды.

