Спрос на аренду недвижимости Москвы через аукционы вырос в 3,5 раза

54 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости из имущественной казны Москвы сданы в аренду через аукционы за четыре месяца 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Около 420 нежилых объектов, находящихся в собственности города Москвы, общей площадью 54 тысячи квадратных метров сданы в аренду через аукционы с января по апрель 2019 года. Для участия в торгах были допущены участники, подавшие более 2 300 заявок. Таким образом, количество реализованных площадей аренды в нынешнем году увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Владимир Ефимов.

Большая часть лотов передана в аренду представителям малого бизнеса, отметил вице-мэр.

«Взрывной рост интереса к городской аренде объясняется увеличением количества лотов со специальными стартовыми ценами. Воспользоваться такими предложениями могут только представители малого бизнеса. Речь идет об аукционах со специальными стартовыми ставками – 1 тыс. руб и 4,5 тыс. руб за квадратный метр в год. Около 80 процентов нежилых объектов на городских торгах сданы в аренду именно на специальных условиях для малого бизнеса. Увеличение спроса обусловлено и широким информированием предпринимательского сообщества, благодаря которому растёт уровень доверия к такой форме реализации столичного имущества, как электронные аукционы», – сказал Владимир Ефимов.

Аукционы по аренде стали одними из самых конкурентных направлений городских аукционов, пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В среднем в торгах по аренде принимают участие 5 заявителей, средняя стартовая цена лота увеличивается примерно в 2,5 раза. Ровно год назад, по итогам торгов января-апреля конкурентные показатели были абсолютно другие – в среднем три претендента на лот, среднее превышение – 56 процентов. Рост конкуренции формируют представители малого бизнеса, которые готовы бороться за лоты с привлекательной стартовой ценой. Кстати, итоговая стоимость аренды, несмотря на высокие превышения стартовых значений, все равно остается привлекательной. Средняя стоимость 1 квадратного метра по итогам аукционов составляет 9,5 тысяч рублей в год», – сказал Геннадий Дёгтев.

Самые конкурентные торги состоялись за лот, расположенный на первом этаже в новостройке по улице Миклухо-Маклая, дом 33. В аукционе за объект площадью 130 квадратных метров приняли участие 35 заявителей. Начальная ставка аренды увеличилась почти в 10 раз и составила 49 тысяч рублей за «квадрат» в год.

В настоящее время на аукционы выставлены около 200 объектов аренды. Ознакомиться с имеющимися предложениями можно на Инвестиционном портале города Москвы.

