Спорт под открытым небом: Наталья Сергунина рассказала о воркаут-площадках в парках Москвы

Развить гибкость тела, укрепить основные группы мышц и отработать боксерские приемы все желающие могут в парках столичного Департамента культуры. В них есть комфортные воркаут-зоны с брусьями, турниками и другими тренажерами.

«В городских парках оборудовано больше 90 площадок для воркаута. Позаниматься спортом под открытым небом приглашают, например, “Сокольники” и “Музеон”, Таганский, Лианозовский и Бабушкинский парки», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Большой выбор спортивных площадок ждет горожан в парке «Сокольники». Там находится 16 воркаут-комплексов и пять площадок с функциональными тренажерами. Одна из самых больших спортивных площадок расположена в южной части парка, возле Большого Путяевского пруда. На территории площадью более 300 квадратных метров посетителей ждут лавочки для пресса, комплекс турников «Кенгуру», гнутые двойные брусья, двухуровневый классический рукоход и другие спортивные снаряды. Зона воркаута работает круглосуточно.

На территории Воронцовского парка расположены три воркаут-площадки, которые работают круглосуточно. Первая из них находится на Северной аллее у храма Живоначальной Троицы, вторая — у Большого пруда со стороны стелы, третья — на территории парка аттракционов «Алиса в стране чудес». Для посетителей доступны каскады турников для отжиманий и подтягиваний, шведские стенки, брусья разной высоты и другие гимнастические снаряды. Кроме того, на первой площадке каждую субботу с 13:00 до 14:00 для всех желающих проходят бесплатные мастер-классы по боксу. Ближайший урок состоится 15 августа.

В музее-заповеднике «Царицыно» для любителей спорта есть две площадки. Первая, гимнастическая зона с турниками и брусьями, находится у КПП № 5. Заниматься здесь могут все желающие. Вторая спортивная площадка расположена рядом с КПП № 3. Она оборудована специальными тренажерами для людей в возрасте от 60 лет. Регулярные занятия на свежем воздухе помогут улучшить координацию движений и укрепить мышцы. Обе площадки открыты с 06:00 до 00:00.

Юным атлетам понравится заниматься в детском парке имени Прямикова. Спортивная площадка с гимнастическими снарядами и уличными тренажерами, рассчитанная на детей в возрасте от 12 лет, находится недалеко от Московского детского сказочного театра. Для ребят здесь установлены скамья для скручиваний, тренажеры «Велосипед» и «Шагоход» и другие спортивные снаряды. Площадка работает круглосуточно.

А на воркаут-площадке парка у прудов «Радуга» можно не прекращать тренировки даже в дождливую погоду. Так как все спортивные снаряды здесь находятся под навесом. Посетителям доступны разноширокие и параллельные брусья, другие гимнастические снаряды. Также на площадке установлены спортивные снаряды для людей с особенностями здоровья. Зона воркаута находится рядом с Итальянским прудом, посетить ее можно в любое время.

Узнать подробнее о работе спортивных площадок можно на официальных сайтах городских парков. Заняться спортом также можно в следующих парках: Бабушкинский и Таганский, Перовский Лианозовский, парк у Джамгаровского пруда, сквер по Олонецкому проезду, ландшафтный парк «Митино», Измайловский парк, Нескучный сад, парк искусств «Музеон», парк «Красная Пресня», зона отдыха «Красногвардейские пруды», парк «Северное Тушино», зона отдыха «Левобережье», сад имени Баумана, парк «Кузьминки», парк «Ходынское поле», озелененная территория между Шипиловским проездом и Каширским шоссе, парк «Садовники», парк.

Также этим летом для всех любителей активного отдыха в некоторых зонах отдыха оборудованы современные и удобные скейт-площадки. Покататься на скейтах, роликах, ВМХ (разновидность велосипеда) и самокатах москвичи и гости столицы могут в 14 парках. А для желающих заняться спортом на свежем воздухе в 23 зонах отдыха регулярно проходят бесплатные тренировки. Например, в Измайловском парке можно посетить занятия по аэробике, а в саду имени Баумана освоить древнекитайскую гимнастику цигун. Беговые клубы открыты в шести зонах отдыха. Кроме того, в 14 городских парках для детей и подростков регулярно проходят бесплатные творческие и образовательные занятия. А весело провести время всей семьей и зарядиться адреналином можно в веревочных городках, которые открыты в восьми зонах отдыха.

