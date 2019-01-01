Специалист по закупкам оказался в десятке самых востребованных профессий

Специалист по закупкам вошел в рейтинг самых востребованных профессий на рынке труда, по мнению работодателей. Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского научно-исследовательского института труда для государственного информационного ресурса «Справочник профессий» Минтруда.

Контрактная система активно развивается, поэтому потребность в квалифицированных кадрах есть и у заказчиков, и у представителей бизнес, считает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Рынок закупок становится более профессиональным. В связи с этим растёт спрос на специалистов, которые должны обладать большим кругозором, постоянно быть в курсе последних изменений законодательства, просчитывать возможные риски. Профессионалы этой сферы необходимы как в небольших государственных учреждениях, так и в бизнес-структурах. Требования к специалистам рынка закупок становятся жёстче во многом благодаря развитию технологий. Они с одной стороны оптимизируют сложные процессы, с другой – ставят новые вызовы. Им приходится работать с аналитикой больших данных, решать реальные бизнес-задачи. Такие специалисты работают сегодня в учреждениях столицы и на стороне подрядчика. Например, в Единой автоматизированной информационной системе торгов работают около 10 тысяч пользователей. На портале поставщиков - 150 тысяч, и, хотя не все из них имеют собственные контрактные службы, но это те люди, которые обладают такими навыками», - отмечает Геннадий Дёгтев.

В опросе Всероссийского научно-исследовательского института труда приняли участие представители 26,9 тыс. организаций. При этом в тройке самых востребованных профессий оказались продавец-кассир, повар, педагог профобучения.

