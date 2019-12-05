Созданы сервисы для защиты авторских прав дизайнеров

Гильдия специалистов и поставщиков индустрии дизайна при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) разработала два сервиса, которые позволят защитить авторские права дизайнеров. Сервисы основаны на цифровой технологии блокчейн и позволяют зафиксировать в системе факт создания рисунка, фотографии, эскиза, рассказала НСН председатель Гильдии Анастасия Крылова.

«Право возникает не когда производится предмет. Право как продукт возникает, когда создается рисунок. А мы про это часто забываем и ждем, когда реализуется сам предмет, таким образом потом получаем роялти. Нет, когда дизайнер придумывает рисунок, он уже создает право на продукт. Это право он может передать в аренду, зафиксировать или продать само право», - сказала Крылова.

Воспользоваться сервисом сможет любой дизайнер, зайдя на платформу Russian Design Council. Предполагается, что с помощью сервиса можно будет защитить права авторов в суде, поскольку в системе фиксируется момент создания экскиза, и все члены цепочки блокчейн могут подтвердить этот факт.

