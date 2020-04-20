Сотрудники проекта Собянина стали соцработниками на время самоизоляции

Более половины сотрудников программы «Московское долголетие», ранее занимавшиеся организацией творческих, развлекательных и спортивных мероприятий для горожан старшего возраста, подключились к работе волонтёров и стали социальными помощниками на период самоизоляции. Об этом со ссылкой на заявление мэрии сообщает АГН «Москва».

Теперь в задачи этих сотрудников «Московского долголетия» входит доставка необходимых продуктов питания и лекарств пожилым людям, которые сейчас должны находиться дома, выгул их домашних питомцев. Социальные помощники также стараются поддержать москвичей психологически, рассказал замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

В частности, сотрудники «Московского долголетия» созваниваются с москвичами старшего поколения, переписываются с ними в мессенджерах и стараются особое внимание уделить одиноким пенсионерам, говорится в сообщении.

