Собянин ввёл налоговые послабления для 11 тыс предприятий

Более 11 тысяч организаций в Москве получат отсрочку до конца года по уплате авансовых платежей по земельному налогу и налогу на имущество организаций за первый квартал. Такая мера поддержки включена в третий антикризисный пакет, утверждённый мэром столицы Сергеем Собяниным.

Третий пакет расширил перечень отраслей, которые могут рассчитывать на поддержку города. Теперь отсрочка предусмотрена для организаторов выставок и конференций, санаториев, кинотеатров, организаций сферы дополнительного образования.

Совокупный объём беспроцентной отсрочки по налогам — 9,65 миллиарда рублей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Для её получения не нужно собирать документы и подавать заявление: для тех организаций, у которых код основного вида деятельности в ЕГРЮЛ совпадает с одним из ОКВЭД из списка правительства Москвы для получения отсрочки, она вступит в силу автоматически.

