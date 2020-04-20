Собянин ввёл налоговые послабления для 11 тыс предприятий
Более 11 тысяч организаций в Москве получат отсрочку до конца года по уплате авансовых платежей по земельному налогу и налогу на имущество организаций за первый квартал. Такая мера поддержки включена в третий антикризисный пакет, утверждённый мэром столицы Сергеем Собяниным.
Третий пакет расширил перечень отраслей, которые могут рассчитывать на поддержку города. Теперь отсрочка предусмотрена для организаторов выставок и конференций, санаториев, кинотеатров, организаций сферы дополнительного образования.
Совокупный объём беспроцентной отсрочки по налогам — 9,65 миллиарда рублей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Для её получения не нужно собирать документы и подавать заявление: для тех организаций, у которых код основного вида деятельности в ЕГРЮЛ совпадает с одним из ОКВЭД из списка правительства Москвы для получения отсрочки, она вступит в силу автоматически.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
- Аксёнов призвал россиян не приезжать в Крым
- Нефть WTI подешевела до $15
- Глава Минздрава счёл эффективным режим самоизоляции
- Глава ВТБ прогнозирует курс доллара не выше 80 рублей
- Нормы терпимости дачников к соседям пропишут в Гражданском кодексе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru