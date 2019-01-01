Собянин открыл Дворец гимнастики в Лужниках

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Лужниках Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«Давно была идея создать центр гимнастики мирового уровня, но это все было на словах, пока Ирина Александровна не взялась за это дело сама и не предложила Москве реализовать такой проект. Мы выбрали самое лучшее место - в Лужниках - в спортивном сердце страны», - сказал Собянин. По его словам, уникальный спортивный объект построен на частные инвестиции, однако является некоммерческим. Градоначальник выразил благодарность главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой и Алишеру Усманову.

В свою очередь Ирина Винер-Усманова поблагодарила столичного мэра. «В оформлении зала представлено все российское творчество - Жёстово, Хохлома. Когда заходишь во Дворец, понимаешь, что ты в России, и это очень важно», - отметила она.

Строительство Дворца гимнастики по инициативе Ирины Винер-Усмановой началось в мае 2017 года. Пятиэтажное здание было построено по индивидуальному проекту, с помощью BIM-технологий. Его характерным элементом стала уникальная крыша, выполненная в виде развевающейся гимнастической ленты. Другой особенностью Дворца стал его фасад, спроектированный в виде витражного остекления высотой до 26 м.

