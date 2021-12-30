«Сила конкуренции» стал одним из 22 тематических поездов московского метро

Метро Москвы запустило новый тематический поезд «Сила конкуренции» в декабре. Состав начал ходить на Арбатско-Покровской линии. Каждый из десяти вагонов посвящен одной из сфер жизни Москвы – экономике, здравоохранению, промышленности, бизнесу, культуре, технологиям, досугу. На стенах вагонов и на экранах размещены иллюстрации и тексты с рассказом о различных городских сервисах и программах.

По словам руководителя департаменте по конкурентной политике Ивана Щербакова, состав наглядно показывает положительные изменения, которые происходят в городе благодаря развитию конкуренции, а также рассказывает о преимуществах такой политики. Он напомнил, что конкуренция может и должна быть честным соревнованием, которое помогает развиваться как отдельным людям, так и целым городам. Он рассчитывает, что поезд вдохновит кого-то на открытие собственного бизнеса или расширение уже существующего, а кто-то просто посмотрит на жизнь Москвы другими глазами.

Отличительной особенностью «Силы конкуренции» Иван Щербаков назвал интерактивную квиз-игру, в ходе которой можно проверить и расширить свои знания о жизни современной столицы. Для участия в викторине необходимо будет пройти по указанным QR-кодам и ответить на 40 уникальных вопросов. Идею оценила гостья церемонии запуска поезда Елизавета Овдеенко, магистр клуба «Что? Где? Когда», двукратная обладательница «Хрустальной совы». По словам Овдеенко, принимая участие в интеллектуальной игре, пассажиры тоже становятся своего рода конкурентами. Они начинают понимать, насколько хорошо или плохо по сравнению с другими ориентируются в сервисах города или в истории Москвы.

Как объяснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, последние десять лет в столице ведется системная работа по созданию необходимых условий для развития конкуренции и обеспечению открытости конкурсных процедур. Одним из инструментов для создания комфортной конкурентной среды стал московский портал поставщиков. Он уже объединяет более 240 тысяч предпринимателей из 39 российских регионов. За все время на портале заключено более 460 тысяч контрактов.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столичный метрополитен уделяет особое внимание тому, чтобы все тематические поезда для москвичей и гостей столицы были полезными и информативными. «Сила конкуренции» стал одним из 22 брендированных составов с начала года. Современные технологии позволили превратить вагоны в информационные центры. Пассажиры погружаются в тему конкуренции не посредством сухих фактов, а через сферы, на которые она влияет: от промышленности до бизнеса и культуры. Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии 6 месяцев. За это время он перевезет около 2 млн человек.

