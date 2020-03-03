Сибирский блогер-колясочник расскажет властям о доступности инфраструктуры для инвалидов

Руководитель Новосибирской городской общественной организации детей-инвалидов и инвалидов с детства, блогер Михаил Коваль отправится в поездку по районам Новосибирской области, чтобы оценить доступность социальной и транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

Результаты поездки он представит на заседании комитета регионального парламента по социальной политике, сообщили в пресс-службе регионального Законодательного Собрания.

По словам председателя новосибирского ЗакСобрания Андрея Шимкива, в ходе поездки блогер выяснит, насколько приспособлены для инвалидов с коляской гостиницы и автозаправки, встретится с членами общества инвалидов.

«Не для того, чтобы кого-то пальцем ткнуть, а иметь объективную картину. Это своего рода мониторинг, и надо Михаилу Ковалю спасибо сказать, что человек соглашается на такую поездку», - отметил спикер ЗакСобрания. Он также пообещал Ковалю поддержку в финансировании поездки по городам трудовой славы.

