«Швабе» презентовал сверхпроходимый вездеход на МАКС-2019

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех презентовал на выставке в Жуковском первый вездеход-амфибию с рулевым колесом. Новый гусеничный транспорт TERRANICA Dreamtrack сможет перевозить людей по бездорожью и воде на дальние расстояния.

Создатели отмечают, что основным преимуществом вездехода стала автоматическая коробка передач, которая позволяет минимизировать возможные увязания на бездорожье из-за потери крутящего момента. Единственный серийный вездеход с рулевым колесом максимально понятен и легок в управлении даже для неопытного водителя.

TERRANICA Dreamtrack разгоняется до 80 километров в час и проезжает до 400 километров на одной заправке. Мощное салонное отопление и предпусковой подогреватель обеспечивают комфортную эксплуатацию при температуре до -50 градусов. Помимо этого, вездеход оснащен мягкой длинноходной подвеской из деталей с низкой истираемостью и высокой ударопрочностью. Перечисленные характеристики, а также использование новейших разработок в области сверхпрочных полимеров позволило обеспечить транспорт длительным пробегом в тяжелых эксплуатационных условиях.

Дизельный двигатель с турбонаддувом позволяет развивать большой крутящий момент и мощность до 150 лошадиных сил. Двигатель устанавливается в паре с автоматической коробкой передач, что создает непрерывный крутящий момент для уверенного движения по пересеченной местности.

Автомобиль-амфибия, который был представлен на экспозиции, собран на Московском заводе «САПФИР», входящем в Холдинг «Швабе». Заместитель генерального директора холдинга Сергей Попов рассказал, что на данный момент уже обсуждается план организации производства новинки.

«Сейчас разрабатывается план организации сборочного производства: оценка возможностей, подбор помещений, определение основных поставщиков комплектующих и подготовка выставочных образцов. На выставке эту машину представляют впервые, она находится на открытой площадке. Так что, все желающие посетители смогут оценить вездеход-амфибию вживую», ‒ сообщил Попов.

Специалисты «Сапфира» также отметили и экспортный потенциал разработки. На сегодняшний день компания уже ведет переговоры с потенциальными дилерами из СНГ и Европы, в частности, Австрии, Хорватии и Польши.

Машина была создана для охотников и рыболовов, любителей экстремального туризма, компаний-представителей нефтегазового, энергетического, строительного и природоохранного сектора, а также служб неотложной медицинской помощи. Кроме того, новый сверхпроходимый транспорт может эксплуатироваться для спасательных работ, в частности, для транспортировки людей по труднопроходимой местности.

