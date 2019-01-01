«Швабе» поможет студентам освоить высокотехнологичное производство

Холдинг «Швабе» (госкорпорация «Ростех») и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) договорились о научно-техническом сотрудничестве. Соглашение между сторонами было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что в процессе сотрудничества стороны намерены раскрыть свой научно-технический потенциал, а также реализовать совместные проекты в области фотоники, систем связи и гражданского приборостроения. Также предполагается внедрение инновационных технологий на производствах.

«Преумножить эффект от усилий можно путем их объединения — в дальнейшем мы планируем проведение круглых столов, научных семинаров и конференций, а также НИР и НИОКР по совместным контрактам. Наша основная задача — расширить возможности для студентов, магистрантов и аспирантов», — заявил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.

Добавим, что холдинг предоставит студентам возможности для прохождения практики и стажировок. Это позволит молодым людям быстрее и качественнее начать освоение высокотехнологичного производства.

