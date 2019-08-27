«Швабе» покажет оснащение для авиации на МАКС-2019

26 августа в подмосковном Жуковском стартовал Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. В этом году на выставке представят 40 разработок холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех».

Отметим, что продукция холдинга будет представлена на двух стендах. В числе экспонатов — облегчённое зеркало из карбида кремния для космической техники, датчик высоты облаков ДВО-3, наблюдательные приборы, в том числе оптико-электронный блок и ночные вертолётные очки ОВН-1. Среди ключевых разработок стоит отметить квадрокоптер ORION-DRONE с модернизированной SWIR-камерой и систему оптического наблюдения гражданского применения СОН-730. Последняя устанавливается на авиационные носители и выполняет круглосуточный поиск, обнаружение, а также распознавание объектов.

Среди разработок будет и новинка: вездеход-амфибия TERRANICA Dreamtrack. Этот гусеничный транспорт для парашютно-спасательных отрядов расположат на открытой экспозиции авиасалона — уличном стенде OS-EO.

Как отметил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев, авиасалон МАКС является знаковым событием для авиакосмической отрасли, где выставляются лучшие объекты работы холдинга.

«В этом году мы покажем датчик высоты облаков нового поколения, обеспечивающий безопасность полетов гражданской авиации, комплекс контроля космического пространства и десятки других конкурентоспособных устройств», — поделился Патрикеев.

Добавим, что продукция, представленная на МАКС-2019, производится и серийно выпускается на ряде предприятий холдинга. В их числе Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, Московский завод «САПФИР», НПО «Орион», «Швабе — Технологическая лаборатория», Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла, Государственный институт прикладной оптики и НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха.

Напомним, авиасалон МАКС проходит под патронажем президента РФ. На нём представляют ведущие российские технологии. В 2019 году в салоне примут участие более 400 компаний. Выставка проходит с 27 августа по 1 сентября.

