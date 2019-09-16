«Швабе» и МФТИ займутся продвижением гражданской продукции

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и Московский физико-технический институт заключили соглашение о партнерстве в области оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного интеллекта. Документ был подписан во время ежегодного форума «Биотехмед-2019». В соответствии с соглашением стороны займутся продвижением услуг и продукции гражданского назначения в России, а также за рубежом.

Уточняется, что совместная будет работа направлена, в том числе, на реализацию специальной медицинской продукции для людей, которые перенесли тяжелые формы инсульта, а также других технических решений и систем цифровизации. Полный перечень проектов, которые планируется продвигать в рамках договоренностей Холдинг и МФТИ ранее определили на предварительных переговорах.

Заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин, который участвовал в подписании документ, сообщил, что такое сотрудничество позволит вывести на рынок новые медицинские и оптические технологии, продукты, а также программы искусственного интеллекта

«Институт имеет большую базу наработок, например, специалисты вуза готовы предложить ассистивные устройства и технические средства реабилитации с применением нейротехнологий для людей с ограниченными физическими возможностями. По некоторым проектам уже ведется работа», – отметил Ожгихин.

В свою очередь, представитель второй стороны, директор по развитию ЦНТИ на базе МФТИ по направлению «Искусственный интеллект», коммерческий директор «Нейроассистивные технологии» Лоран Акопян также рассказал о возможностях, которые открывает соглашение.

«Мы провели большую работу для заключения этого соглашения, привлекли множество экспертов для определения направлений эффективного сотрудничества. Это соглашение будет способствовать масштабированию производства и более быстрому внедрению наших инновационных решений на российский и мировой рынки. Кооперация со “Швабе” с их опытом производства и дистрибуции очень важна для коммерциализации наших разработок, мы очень рады сотрудничеству с таким успешным и крупным игроком рынка», – рассказал Акопян.

Отмечается, что на сегодняшний день МФТИ является ведущим российским техническим вузом, который входит в рейтинги лучших университетов мира. Помимо обучения студентов здесь организована научная деятельность, посвященная, в том числе, проблемам старения и возрастных заболеваний, прикладной и фундаментальной физике, нанооптике, квантовым вычислениям, фотонике, искусственному интеллекту и робототехнике.

По словам проректора по исследованиям и разработкам Московского физико-технического института Сергея Гаричева, соглашение предоставило возможность для МФТИ выйти на новый уровень, усилить свои компетенции в коммерциализации разработок и решений, как на российском рынке, так и на международном.

О научно-техническом сотрудничестве ранее Холдинг также договорился с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Кроме того, «Швабе» сотрудничает с Московским государственным техническим университетом им. Н. Э. Баумана (МГТУ), Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ), МГУ им. М. В. Ломоносова и другими.

