«Швабе» делает ставку на диверсификацию ОПК

На II Всероссийском форуме оружейников в Иркутске президент России Владимир Путин отметил, что доля гражданской продукции в ОПК по итогам 2018 года составила 21%. Он назвал такие результаты «не плохими», но «все-таки недостаточными».

«Диверсификация производства ОПК должна быть системной и последовательной. Только так можно достичь намеченной цели — увеличить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объёма производства ОПК, а к 2030 — до 50%», — сказал президент.

Путин признал, что достигнуть такой амбициозной цели будет непросто, но подчеркнул, что эта задача не «нарисована на бумажке», а «продиктована требованиями времени».

Большую ставку на диверсификацию делают и предприятия Ростеха. Холдинг «Швабе» в соответствии с утвержденной стратегий развития должен к 2025 году нарастить долю гражданской продукции до 80,6%. По итогам 2018 года, этот показатель составляет 31,1%. Результат достаточно высокий, и в составе Госкорпорации Ростех организация является одной из ведущих по уровню гражданского приборостроения.

На этом фоне показательно, что именно за счет развития гражданского сектора «Швабе» планирует увеличить сводную выручку к 2019 году на 22%, что выше итогов 2018-го.

Если в советское время диверсификация была обусловлена необходимостью восстановить производство товаров массового потребления, а в девяностые ‒ явлением кризисным, то требование Владимира Путина носит, скорее, плановый характер. Это и создание новых рабочих мест, и импортозамещение, и возможность для предприятий выйти в отраслевые лидеры.

И конверсия вовсе не означает перестраивание мощностей на производство «гражданки». Нередко в основу изделий для гражданских нужд ложатся технологии, изначально создававшиеся для военных потребностей.

Например, московский НПО «Орион», входящий в оптический холдинг «Швабе», превратил систему наведения в камеру для оценки живописи.

В качестве тестового материала для первой российской SWIR-камеры взяли икону начала XVIII века «Чудо Георгия о змие» и картину Михаила Соколова «Натюрморт с кетой», написанную в 1937 году. По результатам экспертизы, на иконе нашли буквенные метки иконописца, сделанные еще до нанесения первых слоев краски, а в натюрморте выявили первоначальный вариант композиции.

Разработку также можно использовать как эффективный инструмент для поисково-спасательных работ, научных и сельскохозяйственных исследований, картографии и медицины.

Серия гражданских прицелов под общим названием ПО ‒ одна из визитных карточек Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) - используются в качестве основных прицелов для охотничьего оружия «Тигр», «Сайга», «Вепрь». В начале 2019 года завод также выпустил новую линейку прицелов для гражданского использования.

Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) производит бинокли БСМ 20х50. Технологическая особенность которых заимствована из головки самонаведения, где стабилизация обеспечивала четкое изображение на фотоприемнике. Благодаря этому бинокли комфортно используются во время качки и движения транспорта.

Московский завод «САПФИР» осуществляет разработку и серийный выпуск фотоэлектронной компонентной базы для оптико-электронных систем специального и общетехнического назначения. Разработанные для применения в военной технике кремниевые фототранзисторы и фотодиоды нашли обширное применение в гражданской продукции.

По словам Владимира Путина, правительство продолжит поддерживать диверсификацию ОПК, выделять льготное финансирование, стимулировать компании с государственным участием к закупкам отечественной продукции вместо зарубежной. При этом, он отметил, что и сами компании должны соответствовать современным стандартам цены и качества, растущим запросам российского и мирового рынка.

