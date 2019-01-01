Шумозащитные панели установят на московских дорогах

Почти 30 км столичных автодорог оборудуют новыми шумозащитными панелями. Об этом стало известно на публичном представлении закупки, заказчиком которой выступает ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги». Мероприятие для заказчиков и поставщиков провел Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, перед победителем стоит задача обеспечить комфорт и безопасность москвичей, проживающих вблизи автомобильных трасс.

«Предстоящей закупкой запланирована замена 144 тысяч квадратных метров шумозащитных панелей вдоль автомобильных дорог. Охрана населения от избыточных звуков магистралей просто необходима в условиях развития транспортной системы столицы, когда постоянно строятся и реконструируются существующие дороги, увеличиваются транспортные потоки, в том числе вблизи жилой застройки», - подчеркнул Дёгтев.

Первый замруководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Раис Чигликов уточнил, что все работы победителю предстоит выполнить до конца этого года.