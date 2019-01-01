Шумозащитные панели установят на московских дорогах
Почти 30 км столичных автодорог оборудуют новыми шумозащитными панелями. Об этом стало известно на публичном представлении закупки, заказчиком которой выступает ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги». Мероприятие для заказчиков и поставщиков провел Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, перед победителем стоит задача обеспечить комфорт и безопасность москвичей, проживающих вблизи автомобильных трасс.
«Предстоящей закупкой запланирована замена 144 тысяч квадратных метров шумозащитных панелей вдоль автомобильных дорог. Охрана населения от избыточных звуков магистралей просто необходима в условиях развития транспортной системы столицы, когда постоянно строятся и реконструируются существующие дороги, увеличиваются транспортные потоки, в том числе вблизи жилой застройки», - подчеркнул Дёгтев.
Первый замруководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Раис Чигликов уточнил, что все работы победителю предстоит выполнить до конца этого года.
«Шумозащитные экраны будут размещаться вдоль дорог с насыщенным автомобильным движением. С их помощью удастся снизить уровень дорожного шума до 20 процентов, что существенно в условиях крупного мегаполиса», - уточнил Раис Чигликов.
Он добавил, что программа приведения в нормативное состояние шумозащитных экранов на объектах улично-дорожной сети города Москвы рассчитана на три года.
Оснащение дорог шумозащитными экранами – процесс, который требует постоянной совместной работы города и компаний-производителей.
Профессор Московского автомобильно-дорожного института, доктор технических работ Эдуард Котлярский пояснил, что городе звук от дорог распространяется совершенно иначе, нежели на открытых пространствах.
«Именно поэтому важно проводить постоянные измерения уровня шума, оценивать шумозащитные материалы, которые используются при строительстве и обустройстве магистралей», - уточнил Эдуард Котлярский.
Начальная цена контракта – 993 миллиона рублей. Аукцион в электронной форме будет объявлен до конца июля.
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