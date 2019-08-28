«Марафон успешных школьников» пройдет 7 сентября в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Организатором мероприятия для детей и их родителей выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Уточняется, что такой образовательный марафон приурочен к празднованию Дня города.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что подготовка новых квалифицированных кадров для экономической сферы столицы начинается еще в школе. По его словам, именно довузовское образование, во многом, помогает определиться с будущей профессией.

«В текущем году посетителей «Марафона успешных школьников» ждет большое количество мастер-классов, бизнес-игр от партнеров – крупнейших производителей напитков, питания, строительных компаний, сервисов по поиску работы и подбору сотрудников», - рассказал Ефимов.

Кроме того, вице-мэр напомнил, что впервые масштабное мероприятие для школьников состоялось в прошлом году. Тогда оно вызвало большой интерес. В нем приняли участие около 2 тысяч человек.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев рассказал, что при формировании программы в этом году акцент делался на интерактивности образовательных секций.

«Школьники смогут попробовaть свои силы в создaнии городa будущего, узнaют о том, кaк нaкопить нa свою мечту и зaпустить волонтерский проект. Все зaдaния рaссчитaны нa комaндную рaботу, a приклaдной хaрaктер зaнятий помогaет объяснить, кaзaлось бы, сложные темы и внедрить их в привычную жизнь», - рассказал Дёгтев.

Он также отметил, что мероприятие будет интересно не только детям. Для родителей школьников выступят спикеры, которые расскажут о том, какими умениями надо обладать, чтобы быть востребованными в будущем, а также обучат навыкам публичного выступления.

Помимо этого, в рaмкaх обрaзовaтельного мaрaфонa будет функционировaть игротекa нaстольных игр. Усвоить сложный мaтериaл и повысить уровень экономической и финaнсовой грaмотности помогут бизнес-игры для всей семьи. Дети и их родители смогут почувствовaть себя нa месте руководителей трaнснaционaльных корпорaций, прокaчaть нaвыки предпринимaтеля, a тaкже понять принципы конкуренции.

Попробовать свои силы и попытаться выиграть контракт через аукцион, а также заработать репутацию на рынке можно в игре «Экономикус. Биржа торгов», «Стартап», «Оркономика», «Открытая конкуренция» вместе с членом Гильдии разработчиков настольных игр Федором Корженковым.

Мероприятие пройдет 7 сентября в павильоне «Умный город» (№ 461) на ВДНХ. Время проведения – с 12.00 до 15.30. Участие бесплатное.

Подробности и регистрация доступны по ссылке.

