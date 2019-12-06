Сервисы по защите авторских прав дизайнеров запущены в Москве

Новые сервисы, предназначенные для защиты прав интеллектуальной собственности в сфере дизайна представлены в Московской торгово-промышленной палате. Как пояснила НСН председатель Гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна МТПП Анастасия Крылова, цифровые сервисы, основанные на технологии блокчейн, закрепляют, фиксируют и защищают объекты и результаты деятельности дизайнеров, а также делают прозрачным диалог дизайнера и производителя.

«Это настоящий прорыв, потому что в нашей отрасли много болей. Дизайнеры бояться показывать свои проекты, свои мысли, делиться с производителем. Производители не могут выстраивать нормальный, человеческий диалог с дизайнерами, и это все тормозит развитие дизайна в нашей стране, тормозит процесс импортозамещения именно в креативной сфере и в продвижении Made in Russia», — считает Крылова.

Сервис позволит зафиксировать факт создания эскиза, фотографии, рисунка в системе блокчейна и поможет защитить права автора в случае, если они будут нарушены.

«Когда дизайнер фиксирует через нашу отраслевую платформу, которую мы разработали в рамках деятельности гильдии, свой результат — объект интеллектуальной собственности — то сама фиксация вырабатывает транзакцию. Транзакция падает во все узлы и вырабатывает хэш. Этот хэш присваивается объекту — результату интеллектуальной собственности — и его видят все — члены узла, включая суд по интеллектуальным правам. Таким образом сама дата производства, фиксация может быть поводом для защиты в рамках судебного разбирательства», — подчеркнула председатель Гильдии.

Пользоваться сервисом, по словам экспертов, сможет абсолютно любой дизайнер. Второй сервис позволяет дизайнеру делегировать свое авторское право.

«Дизайнер может продемонстрировать заказчику свою идею и сам факт демонстрации этой идеи фиксируется в IP Chain. Если заказчик, производитель недобросовестный и, не сказав ни слова, использует присланный дизайн, дизайнер может показать хэш в суде. Что, к примеру, 20 февраля этот дизайн был продемонстрирован заказчику, именно он виноват и должен заплатить роялти», — пояснила Анастасия Крылова.

Использовать фиксацию права на эскиз, рисунок, фотографию, можно при участии в различных дизайнерских конкурсах.

«Теперь все сервисы по конкурсам для дизайнеров, производители, которые будут проводить конкурсы будут пользоваться нашим сервисом, нашей фиксацией авторского права. Тем самым они снимают головную боль: просто предоставляют ссылку участникам конкурса, те по своему желанию фиксируют или не фиксируют», — добавила специалист.

По мнению разработчиков проекта, новые сервисы позволят сделать рынок дизайна прозрачным и гибким.

