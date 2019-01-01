Самый юный комментатор в мире будет вести матчи «Футбола для дружбы»

Комментировать матчи финала Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» будет 12-летний журналист Язан Таха из Сирии. В настоящее время он обучается в академии «Strikers» (Кувейт) и обладает титулом самого юного футбольного комментатора в мире. Таха также ведёт матчи на телеканале BeINSport. По его словам, он начал играть в футбол в 5 лет, тогда же прокомментировал свой первый матч «Барселона» – «Реал». Язан Таха отметил, что одинаково любит комментировать матчи и играть в футбол.

Кстати, в прошлом году Язан уже участвовал в финальных мероприятиях Шестого сезона «Футбола для дружбы» в Москве. Он впервые комментировал на английском языке решающий матч Чемпионата мира по «Футболу для дружбы», до тех пор он делал это только на арабском. К финалу Седьмого сезона в Мадриде юный комментатор учит испанский язык. Язан надеется, что на этот раз ему повезёт встретиться с Месси и Роналду.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Компания является официальным партнёром Лиги Чемпионов УЕФА.

