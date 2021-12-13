Самозанятым предлагают в аренду два помещения в Москве

Стали известны условия электронного аукциона на право аренды двух подвальных помещений на юго-востоке Москвы.

К участию в аукционе приглашаются представители малого бизнеса и самозанятые.

Первый объект расположен по адресу: улица Чугунные ворота, дом 7. Его площадь 58 кв.м., начальная стоимость годовой аренды 58 тыс. рублей.

Второе помещение находится в районе Капотня. Его площадь немногим более 73 кв.м.. Начальная стоимость годовой аренды 73,2 тыс. рублей.

Приём заявок по каждому объекту - до 17 декабря текущего года.

Все подробности - на инвестпортале Москвы. Организатор торгов - столичный Департамент по конкурентной политике.

